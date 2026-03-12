הפצ"ר בתגובה לסגירת התיק: "אין באמת החלטה טובה"

הפצ"ר האלוף איתי אופיר, התייחס להחלטתו להורות על סגירת התיק נגד לוחמי כוח 100: "זהו אחד מהרגעים בהם אין באמת החלטה טובה"

הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, התייחס להחלטתו לסגור את תיק החקירה נגד לוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן.



בדבריו הוא מסר: "זהו אחד מהרגעים בהם אין באמת החלטה טובה. שנתי נדדה לא פעם במחשבות על התיק הזה ועל היבטיו השונים. בסופו של דבר, אני שלם עם ההחלטה לבטל את כתב האישום וחושב שהיא הנכונה בנסיבות העניין".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הצדק נעשה. אני מברך על החלטת הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, לסגור את תיקי שדה תימן נגד חיילי צה"ל ולבטל את כתב האישום נגדם.

המשפט הזה נולד על ידי הפצ"רית הקודמת בחטא, תוך שימוש בעלילת דם נגד חיילי צה"ל ובשיטות חקירה עברייניות ואני שמח על כך שהצדק נעשה והמשפט בוטל.

תפקיד המערכת המשפטית הצה"לית הוא להגן ולשמור על חיילי צה"ל שעוסקים בגבורה במלחמה מול מפלצות אכזריות, ולא על זכויות מחבלי הנוח'בה. אני משוכנע שההחלטה תוביל לדרך חדשה".