הוראת פינוי נוספת: צה"ל באזהרה דחופה לתושבי ביירות

התקיפות בלבנון נמשכות: דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם כעת (חמישי) הוראת פינוי לתושבי ביירות, כשדיירי בניין בשכונת אלבאשורה נדרשו להתפנות מבתיהם ולהתרחק ממנו.

"זו אזהרה דחופה לתושבי ביירות, ובאופן ספציפי לשכונת אלבאשורה" אמר אדרעי. "לכל מי שנמצא במבנה המסומן באדום במפה המצורפת ובמבנים הסמוכים לו: אתם נמצאים בסמוך למתקן השייך לארגון הטרור חיזבאללה, שנגדו יפעל צה"ל".

עוד הבהיר כי "למען בטיחותכם ובטיחות בני משפחותיכם, עליכם לפנות את המבנה המסומן ואת המבנים הסמוכים לו באופן מיידי ולהתרחק מהם למרחק של לא פחות מ-300 מטרים".

הוראת הפינוי הנוכחית מגיעה שעה אחרי ההנחייה הדרמטית של דובר צה"ל לתושבי דרום לבנון, שנדרשו לראשונה להתפנות צפונית לנהר הליטאני ולעבור מעבר לנהר זהרני. "פעילות הטרור של חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגדו בכוח, במיוחד באזורים שלכם. צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם" נאמר לתושבים. "למען ביטחונכם, אנו קוראים לכל התושבים הנמצאים מדרום לנהר זהראני - עליכם לפנות את בתיהם באופן מיידי".

"כל מי שנמצא בקרבת גורמי חיזבאללה, מתקנים או ציוד לחימה - מסכן את חייו" הזהיר אדרעי. "כל בניין המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להפוך למטרה".

