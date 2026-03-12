מערכון ארץ נהדרת על בנו של חמינאי כובש את איראן

כוכב הרשת האיראני עלי איסמאלי, הידוע בתמיכתו במאבק להפלת המשטר האיראני, שיתף את המערכון של "ארץ נהדרת" אשר לעג להליך בחירתו של המנהיג החדש מוג'תבא חמינאי

"ארץ נהדרת" כובשת את איראן, כשהמערכון על בנו של חמינאי הפך לוויראלי בקרב מתנגדי המשטר. כוכב הרשת האיראני עלי איסמאילי (Ali Esmayli), הידוע בהתנגדותו למשטר האיראני, שיתף את המערכון הסאטירי על מינויו של מוג'תבא חמינאי למנהיג העליון. הסרטון הפך לויראלי לאחר שהופץ בחשבונותיו של איסמאילי וזכה למאות אלפי צפיות.

במערכון המדובר (בהשתתפותם של מריאנו אידלמן, יובל סמו ודור מוסקל), נראה הליך בחירתו של המנהיג החדש תוך לעג לבנו של חמינאי, מוג'תבא חמינאי שנבחר בעל כורחו. הליך הבחירה נעשה על ידי משחק: משחק הכיסאות, משלוש יוצא אחד וכדו'.

כאמור, מי שהפך את המערכון לוויראלי באיראן הוא כוכב הרשת עלי איסמאילי, המחזיק במאות אלפי עוקבים ומתנגד למשטר האייתוללות מתוך מטרה להביא למהפכה. איסמאילי שיתף את הקטעים מהתוכנית והביע שביעות רצון מהסאטירה כלפי הנהגת המדינה. הגולדים הביעו אף הם תמיכה וצחקו על המערכון ואפילו ברכו את נתניהו וטראמפ על פועלם.

איסמאילי אינו מסתפק רק בסאטירה - כשבאחד מסרטוניו האחרונים, הוא פנה בקריאה לראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "אני מבקש מכם", אמר איסמאילי, "להמשיך במתקפה על המשטר האיראני עד שהוא יושמד. אם תעזבו אפילו לרגע אחד, הוא יבצע טבח באזרחי איראן וינקום בהם. עמדו לצד העם האירני עד להפלת המשטר", אמר איסמאילי.