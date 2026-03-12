3 חיילים נחקרו בעקבות מות הפלסטינים בעימות

שבוע אחרי החיכוך האלים בכפר ח'ירבת שהביא למותם של 3 פלסטינים, כעת 3 חיילים נחקרו כחלק מבחינת הפרשה

3 חיילים נחקרו במסגרת חקירת אירוע מותם של 3 פלסטינים בכפר ח׳ירבת אבו-פלאח במהלך השבוע האחרון. השלושה זומנו הבוקר (חמישי) לחקירה אחרי שהם הגיעו למקום לאחר הדיווח על העימות, ופעלו לפיזורו.

האירוע אירע בלילה שבין שבת לראשון, כאשר חיכוך אלים התרחש בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. מדובר במספר אזרחים ישראלים שעלו להקים גבעה חדשה סמוך לכפר בשטח B.

מה שהתחיל את העימות היה תקיפת האזרחים על ידי תושבי הכפרים מסמוכים ולווה בזריקת אבנים הדדית בין הצדדים. אל המקום הגיעו כוחות צה"ל שפיזרו את האירוע תור שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. לטענת הפלסטינים 3 מהמעורבים נהרגו מירי זאת למרות שבצה"ל אומרים שלא ברור מקורו.

בצה"ל טוענים כי הם קיבלו קריאה על אזרחים ישראלים שתוקפים פלסטינים במרחב הבתים של הכפר, וכשהגיעו הכוחות הם פעלו לפיזור האירוע. בהמשך דווח בדיעבד על שני פלסטינים שנהרגו כתוצאה מירי ופלסטיני נוסף שנהרג מחנק. בעקבות האירוע נפתחה חקירה פלילית על ידי הגורמים המוסמכים.

לאחר האירוע אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט אמר: "זה אירוע שאינו מתקבל על הדעת. אין ולא תהיה שום סובלנות לאזרחים שלוקחים את החוק לידיים. המעשים הללו מסוכנים, אינם מייצגים את העם היהודי או את מדינת ישראל, הם מסיטים אותנו ממשימת ההגנה וסיכול הטרור ואף מערערים את הביטחון והיציבות באזור.

"אנו פועלים יחד עם גופי הביטחון כדי להגיע במהירות לאחראים ולהביאם לדין. דווקא בזמן שצה״ל מכה באויבנו המרים, באיראן ובחיזבאללה, ביד קשה, אסור לאפשר לאלימות פרועה מבית לערער את שלטון החוק ואת ביטחון האזור".

מתושבי הגבעה החדשה נמסר: "אנו מברכים על המענה הנחוש של החיילים בשטח, ומציינים כי המציאות בה ערבים מנסים לבצע לינץ ביהודים בחסות החשיכה היא בלתי נסבלת ומסוכנת, ומהווה תקדים מסוכן שיש לטפלו בחומרה".



