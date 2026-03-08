בנימין: שלושה פלסטינים נהרגו לאחר עימות עם מתיישבים

שלושה פלסטינים נהרגו לאחר עימות עם מתיישבים בבנימין, לאחר זריקות אבנים הדדיות, הכוחות הגיעו ופיזרו את העימות, בהמשך הערבים דיווחים על שני הרוגים מירי ואחד מחנק

חיכוך אלים התרחש הלילה (בין שבת לראשון) בין אזרחים ישראלים לפלסטינים בחרבת אבו פלאח בבנימין. מדובר במספר אזרחים ישראלים שעלו להקים גבעה חדשה סמוך לכפר בשטח B.

האזרחים הותקפו בידי הכפרים הסמוכים מה שהתחיל את העימות. זריקות אבנים הדדיות נגמרו בשימוש באמצעים לפיזור הפגנות בידי כוחות צה"ל ומג"ב שהגיעו למקום. למרות שהיה שימוש רק באמצעים לפיזור הפגנות הערבים טוענים לשלושה הרוגים מירי, שבצה"ל אומרים שלא ברור מקורו.

תיעוד מהזירה | צילום: מהטלגרם של עמית סגל

לאחר מכן בצה"ל דווח כי הקריאה הראשונה הייתה אזרחים ישראלים שתקפו פלסטינים במרחב הבתים של הכפר. בעת ההגעה לנקודה, כוחות הביטחון פעלו לפיזור המעורבים באמצעים לפיזור הפגנות. בהמשך דווח בדיעבד על שני פלסטינים שנהרגו כתוצאה מירי. כמו כן, דווח על פלסטיני נוסף שנהרג מחנק.

אבי בלוט: "אירוע לא מתקבל על הדעת"

האירוע תוחקר באופן מיידי בשטח על-ידי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט יחד עם נציגי מחוז ש״י ומג״ב. בעקבות האירוע נפתחה חקירה פלילית על ידי הגורמים המוסמכים.

מאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט נמסר: "זה אירוע שאינו מתקבל על הדעת. אין ולא תהיה שום סובלנות לאזרחים שלוקחים את החוק לידיים. המעשים הללו מסוכנים, אינם מייצגים את העם היהודי או את מדינת ישראל, הם מסיטים אותנו ממשימת ההגנה וסיכול הטרור ואף מערערים את הביטחון והיציבות באזור.

"אנו פועלים יחד עם גופי הביטחון כדי להגיע במהירות לאחראים ולהביאם לדין. דווקא בזמן שצה״ל מכה באויבנו המרים, באיראן ובחיזבאללה, ביד קשה, אסור לאפשר לאלימות פרועה מבית לערער את שלטון החוק ואת ביטחון האזור".