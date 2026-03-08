הדאחייה ריקה, חיזבאללה על סף פשיטת רגל

לאחר שבשבוע שעבר צה"ל תקף את רובע הדאחייה, והיקף המפונים עומד על למעלה מחצי מיליון תושבים, הנזק העצום של ארגון הטרור חיזבאללה - נחשף.

במערכת הביטחון מזהים כי האוכלוסייה השיעית שנעקרה מביתה נתקלת בעוינות: המפונים אינם מתקבלים בברכה באזורי הפינוי האחרים במדינה, ונוצר מתח חריף וחיכוך גובר בין האוכלוסייה המפונה לבין האוכלוסייה המקומית במוקדי הקליטה.

במקביל, מוקד חיכוך משמעותי החל להתפתח בימים האחרונים בין פעילי חיזבאללה לבין כוחות צבא לבנון. על פי הדיווחים, נרשמו עימותים בין הצדדים שהתרכזו בעיקר בנקודות מחסום ובכפרים שונים בדרום לבנון.

על פי הדיווח בחדשות 12, במערכת הביטחון מעריכים כי חיזבאללה מצוי כעת בעיצומו של משבר פיננסי כבד וחסר תקדים. המצוקה הכלכלית של הארגון באה לידי ביטוי בחוסר יכולת מוחלט להעניק סיוע כספי למאות אלפי המפונים התלויים בו.

חמור מכך, המשבר מחלחל אל תוך שורות ארגון הטרור עצמו, כאשר על פי ההערכות חיזבאללה אינו מצליח לשלם את משכורותיהם של פעיליו, עובדה המצביעה על פגיעה עמוקה ביציבותו הכלכלית והמבצעית.

גורמים מעריכים כי ברקע התקיפות הרבות בשילוב חוסר המשכורות לחיזבאללה, לארגון יהיה קשה מאוד להמשיך לפעול בכל כך הרבה חזיתות.