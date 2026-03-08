החזרה לעבודה: פיקוד העורף בהברה חשובה לציבור

על פי הנחיות פיקוד העורף ניתן לחזור לעבודה אם יש מרחב מוגן במקום העבודה, אך מה עושים במקרה של אזעקה בנסיעה ברכב?

ברקע החזרה לעבודה על פי ההנחיות, פיקוד העורף פרסם הבוקר (ראשון) סרטון הבהרה חדש שבו מוסבר כיצד יש לפעול במקרה של אזעקה בזמן נסיעה ברכב.

בסרטון מסביר תא"ל (במיל') צביקי טסלר, את הפעולות שיש לבצע כאשר מתקבלת התרעה בזמן נסיעה.

"כאשר אנחנו מקבלים התרעה ואנחנו נמצאים ברכב, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה עוצרים בזהירות בצד הדרך. ואני כבר אומר, המיקום מתחת גשרים איננו מתאים בגלל סכנת הדף.

הדבר הבא שאנחנו עושים יוצאים מהרכב מתרחקים ממנו, אנחנו לא רוצים להיות בתוך רכב שיש בו דלק וזכוכיות בזמן שיש ירי טילים.

הדבר השלישי שאנחנו עושים, מחפשים את המקום הכי מוגן שיש, במקרה שאין מבנה בסביבה, ההנחיה ברורה: אנחנו נשכבים על הקרקע, שמים ידיים על הראש וממתינים להנחיית שחרור".