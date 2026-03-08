נתון מטורף: זו כמות הטילים שנותרה לאיראן

שבוע למבצע 'שאגת הארי'. צה"ל השלים את מטרותיו באיראן בצורה מושלמת. פרשננו הצבאי קובי פינקלר מסכם שבוע ראשון ללחימה.

7,500 החימושים שהטיל חיל האוויר בשמי איראן השמידו במכת הפתיחה את המנהיג העליון חמינאי יחד עם 40 מיועציו הבכירים זאת לצד השמדת למעלה מכ-70 אחוזים של הטילים והמשגרים. כלומר, לאיראן נותרו רק 30% מהטילים מאז תחילת המבצע.

הסיפור הגדול היה 2,000 מטרות שהיו חשובות לצה"ל להשמיד בשבוע הראשון וזה הושג.

ומכאן מה הלאה? השבועיים הקרובים יתמקדו בהשמדת התעשיות הצבאיות האיראניות הן הגדולות והן אלה שמספקות להם את כל היכולות.

בין היתר מפעלים שמייצרים משאיות, מפעלים שמייצרים דלקים, מכונים שמייצרים שבבים כשכל אלו הפכו להיות תעשייה שלמה שבהם הולכים לטפל חילות האוויר של ישראל וארצות הברית, זאת לצד המשך הטיפול במשגרים בטילים ובמה שנשאר מהצי האיראני שרובו הושמד.

בימים הקרובים אנחנו נראה ירידה בכמות מספר הטילים שמשוגרים לישראל - עדיין יהיו כאלו אבל הכמויות הללו תהינה בצורה כזאת שהעורף יוכל אט אט לחזור לשגרת מלחמה תוך כדי פעילות של חילות האוויר של ישראל וארצות הברית באיראן בצורה אגרסיבית ויסודית.