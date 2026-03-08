המוסד מטריל? "מדוע מוג'תבא חמינאי שרף את צוואת אביו?"

מטרילים את השלטונות האיראנים? החשבון הרשמי של המוסד בפרסית כתב:"מדוע מוג'תבא חמינאי שרף את צוואת אביו?"

לפני מספר ימים דווח כי אספת המומחים באיראן בחרה במוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי, לתפקיד המנהיג העליון הבא של הרפובליקה האסלאמית. לפי המקורות שצוטטו בדיווח, הבחירה התקבלה על רקע לחץ מצד משמרות המהפכה על חברי האספה.

אספת המומחים היא הגוף הדתי והפוליטי המוסמך לבחור את המנהיג העליון באיראן. מוג׳תבא חמינאי, בנו השני של עלי חמינאי, נחשב בשנים האחרונות לדמות בעלת השפעה במוקדי הכוח של המשטר בטהרן, למרות שאינו מחזיק בתפקיד רשמי בכיר במערכת השלטון.