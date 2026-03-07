משרד הבריאות חושף את כמות הפצועים מאז תחילת המבצע

מבצע 'שאגת הארי' היום השמיני. משרד הבריאות מעדכן הערב כי מתחילת המבצע בשבת שעברה פונו לבתי החולים 1,836 נפגעים.
עם זאת רובם כבר שוחררו וכעת מאושפזים בבתי החולים ושוהים במלר”דים (מרכז לרפואה דחופה ) 146 נפגעים, מהם:
9 במצב קשה (חלקם שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים)
41 במצב בינוני
93 במצב קל
ו-3 בהערכה רפואית.
משרד הבריאות שב וקורא לציבור, ובפרט לאזרחים ותיקים, להגיע למרחבים המוגנים באיטיות ובזהירות. חלק משמעותי מהנפגעים המגיעים לבתי החולים נפגעים במהלך הירידה למרחבים המוגנים – פגיעות שניתן למנוע באמצעות הגעה מוקדמת, הליכה בטוחה והסתייעות באחרים במידת הצורך.
משרד הבריאות מבקש מהציבור לשים לב במיוחד לשכנים מבוגרים, ולסייע להם במידת האפשר בהיכרות עם המרחב המוגן הקרוב, בתרגול הדרך אליו ובהגעה מוקדמת כאשר הדבר מתאפשר.
