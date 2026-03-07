שיגור משולב של חיזבאללה ואיראן: אזעקות בצפון

אזעקות נשמעו הערב (מוצאי שבת) בצפון בעקבות שיגורים של ארגון הטרור חיזבאללה ואיראן.

אזעקות בלתי פוסקות בצפון בעקבות שיגורים מאיראן ומלבנון. אזעקות הופעלו גם בחיפה. עד כה השיגורים יורטו או נפלו בשטח פתוח, לא ידוע על נפגעים.