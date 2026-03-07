מבזקים
סרוגים

שיגור משולב של חיזבאללה ואיראן: אזעקות בצפון

אזעקות בצפון בעקבות שיגורים של ארגון הטרור חיזבאללה ואיראן

י"ח אדר התשפ"ו
שיגור משולב של חיזבאללה ואיראן: אזעקות בצפון
יירוט צילום: צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

אזעקות נשמעו הערב (מוצאי שבת) בצפון בעקבות שיגורים של ארגון הטרור חיזבאללה ואיראן.

אזעקות בלתי פוסקות בצפון בעקבות שיגורים מאיראן ומלבנון. אזעקות הופעלו גם בחיפה. עד כה השיגורים יורטו או נפלו בשטח פתוח, לא ידוע על נפגעים.

איראן חיזבאללה לבנון