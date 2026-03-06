הותר לפרסום: בנו של בצלאל סמוטריץ' נפצע קל בגבול לבנון

בלשכת שר האוצר אישרו כי בנו של בצלאל סמוטריץ' נפצע במהלך פעילות צבאית בגבול לבנון: "ברוך השם מצבו קל והוא בסדר"

בנו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפצע במהלך פעילות צבאית בגבול לבנון - כך הודיעו היום (שישי) בלשכת השר. בהודעת הלשכה נאמר כי "ברוך השם מצבו קל והוא בסדר".

במקביל, מישיבת בית אל נמסר כי "לפני כ-3 שעות נפצע בלבנון מרסיסי פצמ"ר לעבר מוצב. מצבו מוגדר קל. כעת מאושפז בנהריה. מתפללים לרפואת בניה בן רויטל בתוך חבריו שאר פצועינו גיבורינו".

כזכור, אמש דווח כי שלושה לוחמים נפצעו בעקבות מתקפה שכוונה לעבר שני מוצבים של צה"ל באזור הלחימה בדרום לבנון. במהלך האירוע נורו כעשרה טילי נ"ט לעבר הכוחות ששהו במקום.

על פי הדיווח, לוחם אחד נפצע באורח קשה, לוחם נוסף באורח בינוני והשלישי באורח קל. הפצועים פונו במהירות לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים.

מיד לאחר שיגור טילי הנ"ט, פתחו כוחותינו במתקפה משולבת ורחבה לעבר מקורות הירי ומרחבי ההתארגנות של חוליות המחבלים של חיזבאללה.