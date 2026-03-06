בריטניה: 4 איראנים נעצרו בחשד לריגול אחר הקהילה היהודית

המשטרה בלונדון הודיעה כי ארבעה חשודים נעצרו בחשד לריגול וסיוע לאיראן. על פי החשד, העצורים עקבו אחרי מקומות ואנשים הקשורים לקהילה היהודית בבריטניה

דרמה בבריטניה: משטרת המטרופולין בלונדון הודיעה כי ארבעה חשודים נעצרו הבוקר (שישי) בחשד לסיוע לשירות המודיעין האיראני. המעצרים הגיעו בתום חקירה נרחבת, בה עלה חשד לכך שהם עקבו אחרי מקומות ואנשים הקשורים לקהילה היהודית בלונדון, כדי לאסוף עליהם מידע עבור איראן.

לפי המשטרה, כל ארבעת החשודים הם אזרחים איראנים, כשמתוכם שלושה מחזיקים באזרחות כפולה של בריטניה ואיראן. הם תוארו כגברים בני 22, 40, 52 ו-55. לצד ארבעת החשודים המרכזיים, שישה גברים נוספים נעצרו בחשד לסיוע לעבריינים, ואחד מהם חשוד גם בתקיפת שוטר.

"המעצרים היום הם חלק מחקירה ארוכת טווח ומהמאמצים המתמשכים שלנו לשבש פעילות עוינת כאשר אנו חושדים בכך" אמרה ראש היחידה ללוחמה בטרור בלונדון, הלן פלנגן. "אנו מבינים שהציבור עלול להיות מודאג, ובפרט הקהילה היהודית. כמו תמיד, אני מבקשת מהם להישאר ערניים - ואם הם רואים או שומעים משהו שמדאיג אותם, אש שיפנו אלינו באופן מיידי".