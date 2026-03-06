לא רק הדאחייה: צה"ל בהוראת פינוי לכפרים בבקעת הלבנון

יום אחרי הפינוי של רובע הדאחייה בביירות, דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הכפרים באזור הבקעא בלבנון: "כל מי שנמצא בקרבת אנשי חיזבאללה - מסכן את חייו"

יום אחרי הפינוי הנרחב של רובע הדאחייה בביירות, דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם כעת (שישי) התראת פינוי גם לתושבי מספר כפרים באזור הבקעא בלבנון, זאת לקראת תקיפות נגד חיזבאללה באזור.

"זו אזהרה דחופה לתושבי אזור הבקאע, ובמיוחד לתושבי הכפרים נבי שית, אלחדר, סראעין אלפוקה וסראעין אלתחטה" אמר אדרעי. "פעילות חיזבאללה באזור מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה במטרה לפגוע בתשתיות הצבאיות שלו".

הוראת הפינוי לבקעא צילום: דובר צה

אדרעי הבהיר כי "צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם. למען ביטחונכם, אנו קוראים לכם לפנות את האזור באופן מיידי ולנוע צפונה".

"כל מי שנמצא בקרבת אנשי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו ואת חיי בני משפחתו" הזהיר בסיכום. "אנחנו נעדכן אתכם לגבי הזמן הבטוח לחזור לבתים שלכם".