בשורה מדאיגה מהצפון: "לא קרוב בכלל"

רשות המים בנתונים מעודכנים על מצב האגם הלאומי: למרות הגשמים, המרחק מהקו האדום העליון עדיין מעורר דאגה עמוקה

רשות המים פרסמה את נתוני המדידה העדכניים של מפלס הכנרת. על פי הנתונים, ביממה האחרונה לא נרשם שינוי בגובה המפלס, והוא עומד כעת על רום של 213.065- מטרים.

למרות היציבות ב-24 השעות האחרונות, מבט על פני העונה כולה מראה מגמת שיפור מסוימת. מאז נקודת המינימום שנרשמה בחודש דצמבר האחרון (213.45-), טיפס המפלס ב-38.5 סנטימטרים.

הדרך לקו האדום העליון עוד ארוכה

למרות הגשמים שירדו עד כה, הכנרת עדיין רחוקה משמעותית ממצב של אגם מלא. על פי רשות המים, חסרים עוד 4.265 מטרים כדי להגיע לקו האדום העליון (208.8-), המפלס בו נשקל פתיחת סכר דגניה.

בתוך כך, נתוני הזרימה בנחלים המזינים את האגם מראים ספיקה מתונה יחסית. בנהר הירדן נרשמה ספיקה של 10.5 מטר מעוקב לשנייה, נתון שצפוי לעלות במידה ומערכות גשם משמעותיות נוספות יפקדו את אזור הצפון בימים הקרובים.