חיים רמון מעריך: זה הסיכוי שהוא ייתן חנינה לנתניהו

שר המשפטים לשעבר חיים רמון, התייחס למתקפה הקשה של הנשיא טראמפ על הנשיא הרצוג, סביב סירובו להעניק חנינה לנתניהו, ותקף בחריפות את הרצוג.





בראיון לאלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל' אמר רמון: "הבעיה היא כרגיל עם הרצוג שהוא לא יודע להחליט לא לפה ולא לשם, ואז הוא נמצא בין הפטיש המאוד חזק והמאוד בוטה של הנשיא טראמפ לבין הסדן בארץ - של התקשורת ומערכת המשפט. זו הטעות הגדולה של הרצוג".

רמון ציין כי "הוא היה צריך לקבל החלטה כבר ולהגיד: אני לא יכול לתת חנינה כי כך וכך, או שהיה בא ואומר: בגלל הנסיבות החלטתי למרות הכול כן להעניק חנינה. אלו שתי האפשרויות שהיו לו ואולי עוד יש לו, אבל הוא כהרגלו וכאופיו פוסח על שני הסעיפים ולכן יוצא קרח מכאן ומכאן. ועדיין, מהיכרותי את הרצוג הסיכוי שהוא ייתן חנינה קטן מאוד עד לא קיים להערכתי".