הירי מאיראן התחדש: אזעקות נשמעו בבאר שבע ובדרום

אחרי לילה שקט שהסתיים בירי לעבר המרכז, הירי מאיראן התחדש בשעות הצהריים כשאזעקות נשמעו בבאר שבע וביישובי הדרום

הירי התחדש: פיקוד העורף עדכן כי זוהה שיגור מאיראן, כשהתראה מקדימה פורסמה לבאר שבע וביישובי הדרום. זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות צבע אדום בבאר שבע, בדימונה, וביישובי הנגב והעוטף עזה.

"צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל" נמסר. "מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים".

עוד קראו לציבור "לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".

כ-10 דקות לאחר שמיעת האזעקות, דווח כי הטילים יורטו ופיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים. "השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת" נמסר. "בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף".