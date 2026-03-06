בלי התייחסות לחנינה: הרצוג נפגש עם שגריר ארה"ב בישראל

יום אחרי המתקפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגדו על סוגיית החנינה לרה"מ, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שישי) עם שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי

יום אחרי המתקפה החריפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגדו סביב סוגיית החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שישי) עם שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי.

לפי הודעת בית הנשיא, "בפגישה שנקבעה מראש ,לאחר תחילת המלחמה, דנו השניים בהתפתחויות האחרונות במלחמה ובשיתוף הפעולה ההדוק בין ישראל לארצות הברית. השיחה שיקפה את עומק הברית האסטרטגית בין המדינות ואת הקשר הקרוב והמתואם בין הממשלות והצבאות, הפועלים בשותפות ובסנכרון יוצא דופן".

צלם: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר.

עוד נאמר כי "השניים שוחחו גם על מהלכי המלחמה והצעדים הבאים, תוך הדגשת המחויבות המשותפת ליציבות ולביטחון האזור. נשיא המדינה הודה לשגריר על התמיכה האמריקאית בישראל והדגיש את חשיבות המשך התיאום והשותפות בין שתי המדינות בתקופה מורכבת זו".

״קיימתי פגישה מצוינת עם השגריר מייק האקבי, שהוא חבר יקר. הפגישה הזו נקבעה מראש כהתקשרתי לשגריר האקבי לפני כמה ימים ואמרתי לו שעלינו להיפגש כדי לדון בשותפות המדהימה ובכוח הייחודי של הטוב הטמון בשותפות בין ארצות הברית לישראל במלחמה שמטרתה לשנות את עתיד האזור ולהוביל אותו לעבר שלום" אמר הרצוג. "אני אסיר תודה על השותפות הזו. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו ולצוותיהם על העבודה הבלתי פוסקת - יום ולילה - יחד עם הגיבורים שבחזית, הפועלים כל העת כדי לשנות את מהלך ההיסטוריה".

נשיא המדינה יצחק הרצוג צילום: שלו שלום

עוד טען כי "אני מאמין שהקואליציה שאנו רואים כעת מתגבשת במזרח התיכון היא כוח של טוב. זוהי קואליציה של מדינות המבקשות עתיד טוב יותר לילדי המזרח התיכון. ואני מאמין בכל ליבי שכאשר נחליש את אימפריית הרשע היוצאת מטהרן, נוכל להציע נתיבים של שלום, רצון טוב ועתיד משגשג לעמי המזרח התיכון".

"תודה לך, אדוני השגריר, על התמיכה היציבה שלך ועל הידידות הנפלאה והעמוקה, ועל שיתוף הפעולה הקרוב והאינטימי בין מדינותינו" סיכם הרצוג. "האומה שלנו חזקה ועמידה מאוד. אני חייב לומר שגם המדינות סביבנו באזור, הנתונות למתקפות מצד איראן, מפגינות נחישות וחוסן עצומים. זהו הזמן לחוסן. ואנו אומרים לציבור: הרגע הזה יישפט בהיסטוריה כרגע של שינוי שיביא עתיד טוב יותר לכולם. לכן זהו הרגע להפגין חוסן".

האקבי: "מודה לישראל על החוסן והנחישות"

האקבי אמר בתגובה כי "הנשיא הרצוג הוא אחד הידידים החשובים ביותר שהיו לי מאז שהגעתי לכאן כשגריר, וההנהגה שלו בתפקידו כנשיא היא חשובה לא רק עבורנו כממשל ארצות הברית, אלא גם ברמה האישית – הוא ורעייתו הפכו קרובים מאוד אליי ואל רעייתי".

"כעת אנו חשים תחושת הכרת תודה עמוקה לשתי הממשלות שלנו – לנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו, לעם הישראלי ולעם האמריקאי – וכן לצבאות של שתי המדינות, שהפגינו דיוק יוצא דופן בביצוע דבר שלמען האמת היה חייב להיעשות".

"אני חושב שרוב האנשים בעולם שמבינים זאת יודעים שבמשך 47 שנים ארצות הברית חיה תחת איום מצד המשטר הזה - הם מבקשים להשמיד אותנו, אך הם יודעים שעליהם להשמיד תחילה את ישראל" הסביר האקבי. "לכן במשך כל השנים הללו הם היו עקביים במסר שלהם: ‘מוות לישראל, מוות לאמריקה׳ ואני פשוט אסיר תודה לנשיא טראמפ ולראש הממשלה נתניהו שהחליטו שהגיע הזמן לומר – די".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ושגריר ארה צילום: שלו שלום

לדבריו, "זו אינה תקופה נעימה, אך זו תקופה חשובה והכרחית עבורנו לומר למשטר הזה שאי אפשר להמשיך להרוג אמריקאים, ישראלים, ולמען האמת אנשים ברחבי העולם – לא רק ישירות, אלא גם באמצעות שליחיהם, שהמיטו הרס ברחבי העולם".

"מכל הסיבות הללו, הנשיא הרצוג ואני יכולים היום לשבת יחד ולחלוק תחושת הערכה משותפת לכך שהממשלות שלנו פועלות בתיאום מלא – במודיעין, ביכולות הצבאיות וביחסים הפוליטיים – ברמה שאין דומה לה כמעט בשום מערכת יחסים אחרת שיש לארצות הברית" סיכם. "על כך אני אסיר תודה, אדוני הנשיא הרצוג, ואני מודה לך ולעם בישראל על החוסן והנחישות להפוך את האיום הזה, סוף-סוף, לנחלת העבר עבור ארצות הברית ועבור ישראל".