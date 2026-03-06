מה ארסנל יכולה ללמוד מפרשת כי תשא?

איך חטא העגל יכול לעזור לארסנל לזכות סוף סוף באליפות? מה המסר הגדול של הנפילה הגדולה בפרשה? | בין קודש לספורט לפרשת כי תשא עם התשובות

אוהדי ארסנל מכירים היטב את התחושה הזו: הציפייה דרוכה, הקבוצה נראית בלתי מנוצחת, ואז – דווקא כשהפסגה נראית במרחק נגיעה – משהו נסדק. הלחץ משתלט, הריכוז מתפוגג, והחלום מחליק מבין האצבעות.

בפרשת "כי תשא", אנחנו פוגשים את ה"נפילה ברגע האחרון" המפורסמת ביותר בהיסטוריה: חטא העגל. עם ישראל נמצא בשיא של כל הזמנים. רגליים במדבר, ראש במעמד הר סיני. הם מחכים למשה שירד עם הלוחות, אבל עיכוב קטן של כמה שעות יוצר חלל ריק.

במקום למלא את החלל בסבלנות ובאמונה, העם נתקף פאניקה. הפחד מהחמצה מוביל אותם לבנות עגל מזהב – תחליף זול ומהיר לדבר האמיתי. זהו בדיוק הדינמיקה של קריסה ספורטיבית. כשקבוצה כמו ארסנל מובילה את הטבלה ומגיעה לישורת האחרונה, השעון מתחיל לתקתק אחרת.

הפחד מהפסד הופך למשתק, ובמקום לשחק את הכדורגל שהביא אותם לשם, הם מתחילים "לחפש עגלים" – פתרונות של לחץ, איבוד עשתונות ואיבוד הדרך. אבל הטוויסט האמיתי בפרשה הוא לא החטא, אלא התגובה אליו. משה שובר את הלוחות.

דווקא מהשבר צומת ההזדמנות השנייה

לכאורה, סוף פסוק. אבל דווקא מהשברים צומחת הזדמנות שנייה: הלוחות השניים. חז"ל מלמדים אותנו שהלוחות השניים היו חזקים ומשמעותיים יותר, כי הם הגיעו אחרי עבודה קשה של תיקון. המסר לארטטה ולשחקניו ברור: הקריסות של השנים האחרונות הן לא רק טראומה, הן חומרי בניין.

כדי לזכות באליפות, לא מספיק להיות מוכשרים – צריך לדעת לקום מהשברים. הלוחות השבורים של העונות הקודמות הם אלו שצריכים להעניק לארסנל את החוסן המנטלי לעמוד בלחץ השנה.

האליפות לא תוכרע רק על הדשא, אלא ביכולת של המועדון לא להיבהל מה"עיכובים" ומהלחץ של רגעי ההכרעה. אם ארסנל תדע להפוך את הכישלונות של העבר לשיעור של עוצמה, היא תגלה שדווקא מהמקום הכי נמוך, אפשר להניף את הגביע הכי גבוה.

