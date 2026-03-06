בוקר של הלם באיראן: "זה גיהנום עלי אדמות"

תושבים בבירת איראן מתארים לילה של אימה בעקבות גלי התקיפות של ישראל וארה"ב. "היה הכי עוצמתי ואינטנסיבי מאז תחילת המערכה, לא עצמנו עין"

בעוד הדיווחים על פגיעות מדוייקות במחסני טילים ומשגרים זורמים, קולות מהשטח בטהרן מעידים על עוצמת ההרס וההלם בבירה האיראנית. תושבים מקומיים ששוחחו עם רשת ה-BBC מתארים את הלילה האחרון כאירוע הקשה ביותר שחוו מאז פתיחת מבצע "שאגת הארי".

לדברי התושבים, מדובר היה בלילה האינטנסיבי ביותר מבחינת היקף ורעש הפיצוצים. רבים מהם העידו כי לא הצליחו לישון אפילו דקה אחת בשל רצף התקיפות האוויריות המסיביות שהרעידו את העיר.

אחד התושבים שצוטט בכתבה הגדיר את החוויה במילים קשות: "זה היה גיהנום עלי אדמות". התיאורים הללו מצטרפים לדיווחים על פגיעות באתרים אסטרטגיים בלב ובפאתי הבירה, שמוצאת את עצמה חשופה לחלוטין לאחר קריסת מערכות ההגנה האווירית של המשטר.