מתיישבים לשיחה: הפודקאסט שנוגע בלב של ארץ ישראל

"מתיישבים לשיחה" - פודקאסט התיישבות של סרוגים חוזרת בשבועות הקרובים. בכל פרק ניפגש עם דמות מפתח מעולם ההתיישבות, שתספר על האתגרים, ההצלחות הכישלונות ועל מה שעוד מצפה לנו.

מתיישבים לשיחה פרומו | מגיש: שמחה רז

בין האורחים הראשונים:

אלישע ירד: פעיל התיישבות, דובר של גבעות רבות ביהודה ושומרון. הוא ידבר על השינוי הדרסטי שמתבצע בשטח ואיך הביטחון של כולנו משתפר, בזכות נקודות ההתיישבות, למה כולם טועים בהתייחסות ל"אלימות המתנחלים"? מה אומרים להורה שהילד שלו הולך לגבעות, ומה הצעד הבא ביו"ש?

אלישע ירד צילום: אולפן סרוגים

השרה אורית סטרוק: שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות מספרת על האתגרים ביהודה ושומרון, על השינויים בשנים האחרונות ועל האתגרים הבאים של הממשלה, מה השאיפות שלהם בשנים האחרונות ומה דעתה על שטחי C?

השרה אורית סטרוק צילום: אולפן סרוגים

מאיר דויטש- מנכ"ל תנועת רגבים שכהגדרתה מפעילה לחץ מתמיד על כלל מערכות החוק, השלטון והמשפט בנושא הקרקעות. הוא ידבר על המדינה הפלסטינית שבדרך ואיך אפשר לעצור אותה, מה השתנה בשנים האחרונות, ומה הם חשבו בתחילת הדרך על בית המשפט העליון?

מאיר דויטשצילום: אולפן סרוגים מאיר דויטשצילום: אולפן סרוגים

אורחים נוספים: ראש המועצה בגבעת זאב יוסי אסרף שיספר על המועצה שבדרך להפוך לעיר, ויהודית קצובר פעילת התיישבות מעל 40 שנה, מנשות בית הדסה בחברון.