לראשונה מתחילת המלחמה: ישראל בהישג בלתי נתפס

סימן משמעותי להצלחת התקיפות המסיביות באיראן: לראשונה מאז פתיחת המתקפה המשולבת של ישראל וארצות הברית לפני שישה ימים, עבר הלילה (ו') ללא אף אזעקה ברחבי ישראל שמקורה בירי ישיר מאיראן. האזעקה האחרונה בגזרה זו נשמעה אמש בשעה 23:30, ומאז נשמר השקט.

הנתונים מהשטח מצביעים על שחיקה דרמטית ביכולות של משטר האייתוללות. בעוד שהערכות המודיעין המוקדמות לפני המלחמה דיברו על תרחיש אימים של 150 עד 200 טילים בליסטיים שישוגרו לעבר ישראל מדי יום, בפועל המציאות שונה לחלוטין. בימים האחרונים הצליחה איראן לשגר פחות מ-20 טילים ביממה – נתון המעיד על קושי מבצעי עצום לייצר ירי רציף.

דובר צה"ל

סיכול על המשגר: כך שובש מערך הירי האיראני

הסיבה המרכזית לצניחה במספרי השיגורים נעוצה בעוצמת התקיפות של צה"ל וצבא ארה"ב. מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", פועלים כוחות האוויר באופן שיטתי להשמדת "שרשרת הירי" האיראנית.

הפעילות כוללת השמדה של מחסני טילים אסטרטגיים, פגיעה במפעלים לייצור דלק טילים, ובעיקר סיכול של משגרים ניידים דקות ספורות לפני שהם מצליחים להוציא אל הפועל שיגור. בנוסף, חוסלו פעילי טרור רבים מאנשי יחידות הטילים של משמרות המהפכה בעת שהתכוננו לירי, מה שמותיר את המערך האיראני פצוע ומבולבל.