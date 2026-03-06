זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת כי תשא - פרה תשפ"ו

פָּרָשַׁת כִּי תִשָּׂא היא פרשת השבוע התשיעית בספר שמות. היא מתחילה בפרק ל', פסוק י"א ומסתיימת בפרק ל"ד, פסוק ל"ה. תחילת הפרשה עוסקת במצוות מחצית השקל, ובהוראות נוספות הקשורות למשכן, אך רוב הפרשה עוסקת בסיפור חטא העגל ובהשלכותיו.
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 17:05. יציאת השבת: 18:18
תל אביב
כניסת השבת: 17:21. יציאת השבת: 18:20
חיפה
כניסת השבת: 17:13. יציאת השבת: 18:19
באר שבע
כניסת השבת: 17:23. יציאת השבת: 18:20
חברון
כניסת השבת: 17:25. יציאת השבת: 18:19
גוש עציון
כניסת השבת: 17:25. יציאת השבת: 18:18
אריאל
כניסת השבת: 17:10. יציאת השבת: 18:18
אילת
כניסת השבת: 17:12. יציאת השבת: 18:19
צפת
כניסת השבת: 17:14 יציאת השבת: 18:17
תגובות