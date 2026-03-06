איום נוסף על ישראל: "נכה בה עד שהיא תיעלם"

מוחסן רזאיי, ממייסדי משמרות המהפכה, בהתבטאות חריפה נגד ישראל על רקע התקיפות האחרונות: "נכה כל כך חזק שהיא תימחק מהעולם"

בזמן שחיל האוויר הישראלי והאמריקני ממשיכים לכתוש יעדים אסטרטגיים באיראן, בטהרן ממשיכים להשמיע איומיםמנתוקים על השמדת מדינת ישראל.

מוחסן רזאיי, מי שהיה המפקד הראשון של משמרות המהפכה וכיום מכהן כמזכ"ל המועצה לקביעת האינטרסים של המשטר, התייחס למערכה ואיים בתגובה חסרת תקדים שתביא לדבריו לקץ קיומה של ישראל.

"ננקום בישראל כל כך חזק עד שהגידול הסרטני שהיא יעלם מהעולם", הצהיר רזאיי.

דבריו של הבכיר האיראני נאמרים בזמן שהמשטר בטהרן מנסה לשדר חוסן פנימי למרות הנזקים הכבדים שספגו תשתיותיו הצבאיות והימיות בימים האחרונים.