הקרבות בדרום לבנון: קצין נפצע קשה, לוחם נוסף נפצע בינוני

שני לוחמים מחטיבת גבעתי נפצעו במהלך היתקלות בקרב בדרום לבנון. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם עודכנו

הלחימה העצימה בדרום לבנון נמשכת: דובר צה"ל עדכן הערב (ה') כי במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון, נפצעו מוקדם יותר היום שני לוחמים מחטיבת גבעתי.

לפי הודעת הצבא, קצין לוחם בחטיבה נפצע באורח קשה, ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. הפציעות התרחשו במהלך קרב פנים אל פנים מול מחבלי חיזבאללה באחד הכפרים הסמוכים לגבול.

הלוחמים פונו באופן מידי מהשטח תחת אש לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם כבר עודכנו בפרטי האירוע.

מצה"ל נמסר כי הכוחות ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת נגד יעדי טרור של חיזבאללה, תוך השמדת תשתיות ופגיעה במחבלים במרחב הסמוך לגדר.