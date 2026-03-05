חשש בישראל: זו המדינה השכנה ממנה ישוגרו טילים

גורמי מודיעין ערביים העריכו כי קיים חשש לירי רקטי מירדן לעבר ישראל ולהפעלה של תאי טרור רדומים לכיוון הגבול בין המדינות - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

מדובר בניסיונות של איראן ושלוחותיה להפוך את הזירה הירדנית לחזית נוספת במלחמה.

בשנים האחרונות בוחשות טהראן ושלוחותיה, כולל חמאס, בממלכה ההאשמית בניסיון להפוך אותה לזירה שממנה יהיה אפשר לפעול נגד ישראל. מנגנוני הביטחון הירדניים ערים לניסיונות אלה, ואף מנסים לסכלם.

נזכיר כי ירדן, שבה גם נוכחות אמריקנית, נמצאת במעגל האש האיראני אך במידה פחותה מזו של מדינות המפרץ הקרובות יותר לאיראן מבחינה גיאוגרפית.