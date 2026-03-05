מבזקים
חשש בישראל: זו המדינה השכנה ממנה ישוגרו טילים

בישראל קיבלו לאחרונה אזהרה לפיה קיים חשש שגורמי טרור ינסו לשגר טילים מהמדינה השכנה

ט"ז אדר התשפ"ו
כיפת ברזל צילום: יונתן זינדל / פלאש 90

גורמי מודיעין ערביים העריכו כי קיים חשש לירי רקטי מירדן לעבר ישראל ולהפעלה של תאי טרור רדומים לכיוון הגבול בין המדינות - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

מדובר בניסיונות של איראן ושלוחותיה להפוך את הזירה הירדנית לחזית נוספת במלחמה.

בשנים האחרונות בוחשות טהראן ושלוחותיה, כולל חמאס, בממלכה ההאשמית בניסיון להפוך אותה לזירה שממנה יהיה אפשר לפעול נגד ישראל. מנגנוני הביטחון הירדניים ערים לניסיונות אלה, ואף מנסים לסכלם.

נזכיר כי ירדן, שבה גם נוכחות אמריקנית, נמצאת במעגל האש האיראני אך במידה פחותה מזו של מדינות המפרץ הקרובות יותר לאיראן מבחינה גיאוגרפית.

