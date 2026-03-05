המטה לביטחון לאומי באזהרה לישראלים השבים מירדן ומצרים

המטה לביטחון לאומי ממליץ לישראלים השבים לישראל דרך מצרים או ירדן להגיע אך ורק באמצעות טיסות הנוחתות בטאבה, עקבה ורבת עמון, ולא בשדות תעופה אחרים. כל הפרטים

המטה לביטחון לאומי מוציא הערב (חמישי) בהבהרה לציבור הישראלי השוהה בחו"ל ומעוניין להגיע לארץ או לישראלים המעוניינים לצאת לחו"ל שלא דרך נתב"ג.

המטה לביטחון לאומי ממליץ לישראלים השבים לישראל דרך מצרים או ירדן להגיע אך ורק באמצעות טיסות הנוחתות בטאבה, עקבה ורבת עמון, ולא בשדות תעופה אחרים. עוד ממליץ המל"ל שלא להישאר במצרים או בירדן (אזהרת המסע ברמה 4 במדינות אלה נותרה בתוקף), ולהגיע ישירות משדה למעברי הגבול הקרובים לישראל.

כמו כן, יש להקפיד על ההמלצות הבאות:

1. להצניע כל סממן ישראלי / יהודי בעת ההגעה למצרים / ירדן.

2. לא להעלות עדכונים / פרטים ברשתות החברתיות.

המל"ל ממליץ לציבור הישראלי השוהה באיחוד האמירויות, ככל שמתאפשר, לחזור לארץ באמצעות הטיסות המסחריות. כמו כן, ממליץ המל"ל להימנע מהגעה בעת הנוכחית לאיחוד האמירויות, ואף להימנע מטיסות מעבר דרך איחוד האמירויות מ/אל יעדים אחרים.

המל"ל מפעיל מוקד מענה לשאלות בנושא אזהרות מסע בהקשרי טרור בלבד: 1. טלפון: 026667444. 2. ניתן לעקוב גם בפייסבוק ובאינסטגרם. לשאלות בנושא טיסות יש לפנות למוקד משרד התחבורה *4515.

לדיווחים של ישראלים במצוקה או שאלות נוספות שאינן קשורות לטרור (קונסולרי, רפואי וכיוצ"ב) מומלץ לפנות למרכז המצב של משרד החוץ שפעיל 24 שעות ביממה.