טראמפ חשף: "יש לי שמות למנהיגים חדשים"

נשיא ארה"ב חשף בראיון כי בכוונתו להביא להסרה מוחלטת של שלטון האייתוללות: "יש לנו כמה אנשים שיעשו עבודה טובה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלח הלילה (ו') מסר ברור וחד לעבר טהראן, והצהיר כי היעד הסופי של המערכה הנוכחית הוא שינוי משטר מוחלט ברפובליקה האסלאמית.

בראיון לרשת NBC News אמר טראמפ כי הוא מעוניין לראות את מבנה ההנהגה הנוכחי באיראן מוסר לחלוטין. הנשיא אף רמז כי הממשל האמריקני כבר נערך ליום שאחרי, וציין כי יש בידיו שמות של דמויות שלדעתו יוכלו להנהיג את המדינה בעתיד.

"לא רוצים שיבנו את עצמם מחדש"

בשיחת טלפון עם הרשת הסביר טראמפ את האסטרטגיה מאחורי המהלכים האחרונים: "אנחנו רוצים להיכנס ולנקות הכל. אנחנו לא רוצים מישהו שיבנה מחדש את עצמו במשך עשר שנים". לדבריו, המטרה היא להציב באיראן הנהגה חדשה ומיטיבה. "אנחנו רוצים שיהיה להם מנהיג טוב. יש לנו כמה אנשים שאני חושב שיעשו עבודה טובה", אמר, אך סירב לחשוף את זהותם של המועמדים הפוטנציאליים.

"הם איבדו את חיל הים שלהם, איבדו הכל"

טראמפ התייחס בביטול ליכולות שנותרו בידי המשטר האיראני בעקבות התקיפות האחרונות ואמר כי המשך המאבק מול ההנהגה הנוכחית הוא "בזבוז זמן".

"הם איבדו הכול – הם איבדו את חיל הים שלהם, הם איבדו כל מה שהם יכולים להפסיד", הצהיר הנשיא האמריקני. הוא הוסיף והדגיש כי המערכה הצבאית לא נעצרת כאן, וכי קצב ועוצמת התקיפות נגד מטרות איראניות צפויים להימשך במלוא הכוח.