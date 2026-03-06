מסתמן: זה האיזור הראשון בו ייפתחו הלימודים בשבוע הבא

במוצאי השבת תיערך הערכת מצב במשרד החינוך שם יקבע מתווה הלימודים לשבוע הבא. ההערכה: זה האיזור הראשון בו יחזרו ללימודים מלאים

אחרי ההודעה על מתווה הלימודים לשבוע הבא לפיו ביום ראשון הלמידה מרחוק תימשך, במשרד החינוך יקיימו במוצאי שבת הערכת מצב שבסיומה יוחלט האם ניתן להתחיל בהדרגה בפתיחת בתי הספר והגנים כבר במהלך השבוע הבא, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

על פי הדיווח של טל סבג בערוץ i24News, לפי גורמים במערכת החינוך, נשקלת אפשרות לפתוח תחילה מוסדות חינוך באיזורים שבהם מספר האזעקות מצומצם יחסית.

עוד עולה מהדיווח כי אחת ההערכות היא כי האיזור הראשון שבו יתאפשר חידוש הלימודים הוא יישובי עוטף עזה שדווקא היה אחד האיזורים הראשונים שסוגרים בסבבי לחימה. הסיבה לכך היא משום שמרבית בתי הספר בעוטף ממוגנים ובתקופה האחרונה כמעט שלא נשמעות אזעקות באזור.

ראוי לציין כי מדובר בהערכות ראשוניות, וכי טרם התקבל אישור רשמי לכך ממרד החינוך.