תוך 12 שעות: מעל מיליון צפיות לשיר הישראלי באירוויזיון

תוך פחות מ-12 שעות, השיר Michelle של נועם בתן, שייצג את ישראל באירוויזיון, הגיע למעל מיליון וחצי צפיות. כל הפרטים

תוך 12 שעות מרגע החשיפה, השיר "Michelle" של נועם בתן - שייצג את ישראל באירוויזיון 2026 בוינה - זכה למעל מליון וחצי צפיות בפלטפורמות הדיגיטל של כאן ובחשבון היוטיוב של התחרות. באינסטגרם בלבד מגיעה החשיפה לשיר ל- 800 אלף צפיות.

מדובר בעליה של 26 אחוז בהיקף הצפיות בדיגיטל בשיר הישראלי לעומת השנה שעברה. משדר חשיפת השיר אמש (חמישי) בכאן 11 זכה לרייטינג הגבוה ביותר עבור תכניות החשיפה, עם ממוצע של 13.7 אחוזי צפייה לאורך התוכנית, כשבשיר עצמו (ששודר לקראת 22:30 בערב) צפו בכאן 11 - 16.1 אחוז (428,000 צופים).

תחרות האירוויזיון תשודר בכאן 11, כשנועם בתן ישתתף בחצי הגמר הראשון שיתקיים ביום שלישי ה-12 במאי, וינסה להשיג את אחד מ-10 הכרטיסים לגמר.