רועה צאן הותקף בהר חברון: אחד מהתוקפים נהרג מאש צה"ל

תקיפה חמורה במהלך השבת: כעשרה ערבים חמושים באלות תקפו בצהריים רועה צאן יהודי בשטחי המרעה הסמוכים לישוב סוסיא בהר חברון.

חייל צה"ל שהגיע למקום ביצע נוהל מעצר חשוד לעבר הפורעים. הערבים כי אחד הפורעים נהרג מהירי במהלך התקיפה וחברו נפצע באורח קשה. הרועה נפצע באורח קל בלבד ופונה לבית החולים סורוקה.

כוחות משטרה שהגיעו לשטח איתרו ממצאים שהשאירו הפורעים במנוסתם, ביניהם כמה מהאלות ששימשו לתקיפה.

צה"ל: האירוע בחקירה

מצה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום (שבת) קפצו כוחות צה״ל, משטרת מחוז ש״י ומג״ב למרחב הסמוך לכפר סוסיא בעקבות דיווח על חיכוך אלים בין אזרחים ישראליים למספר פלסטינים שכתוצאה ממנו נפצעו מספר מעורבים.

מתחקור ראשוני של האירוע, חייל צה״ל במילואים, שקפץ למקום בעקבות דיווח על תקיפה, ביצע ירי. מוכרת הטענה כי שני פלסטינים נפגעו מירי ובהמשך אחד מהם מת מפצעיו.

כוחות צה״ל, שוטרי תחנת חברון וחוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש״י מתחקרים את האירוע ואוספים ממצאים וראיות. בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת אשר ממצאיה יועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית.

דוברות הר חברון: "תקיפה חמורה"

מדוברות הר חברון נמסר: "במהלך השבת תקיפה חמורה של ערבים כנגד רועה צאן יהודי בהר חברון. בצהרי השבת תקפו כעשרה ערבים רועה צאן יהודי באזור סוסיא בדרום הר חברון".

"הרועה הותקף באלות והצליח להזעיק את בעל החווה ואת כוח צה"ל הסמוך. כח צה"ל פעל להסרת האיום וביצע ירי להגנה עצמית ונורו שני תוקפים , האירוע בחקירת צה"ל והמשטרה. רועה הצאן פונה למרכז הרפואי סורוקה כשהוא סובל מחבלות ומכות".