דובר צה"ל: "תקפנו את האתרים המרכזיים ביותר לייצור טילים"

בהצהרת דובר צה"ל הערב פורסם כי לאחר הפגיעה הקשה במערך הטילים של משטר הטרור האיראני, צה״ל הרחיב בימים האחרונים את תקיפותיו לעבר תעשיות הייצור של המשטר, המשמשות לפיתוח וייצור טילים ואמצעי לחימה. ההצהרה המלאה

דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין מסר חושף הערב (מוצאי שבת) כי במהלך הימים האחרונים מאות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן ובשיתוף אמ״ץ, תקפו את שני המתקנים המרכזיים ביותר של משטר הטרור לייצור טילים בליסטיים במרחבים פ'ארש'ין ושהארוד.

בתקיפה שבוצעה במרחב פ'ארש'ין ביום חמישי (ה׳), הותקפו תשתיות ייצור של רכיבים חיוניים בהם המשטר האיראני השתמש לפיתוח מגוון אמצעי לחימה מתוצרת תעשיית המשטר.

בין התשתיות שהותקפו:

* מפעלים לייצור חומרי נפץ עבור ראשי קרב של טילים בליסטיים.

* ⁠מתחמים לייצור חומרי גלם ייחודיים עבור מנועי טילים.

* ⁠מתחם ערבול ויציקת מנועי טילים .

* ⁠ מתחם ששימש למחקר, פיתוח, הרכבה וייצור של טילי שיוט מתקדמים.





בתקיפה נוספת שהושלמה הלילה במרחק של כ-2,000 קילומטרים ממדינת ישראל, צה״ל תקף אתר ייצור טילים בליסטיים של משמרות המהפכה במרחב שהארוד.

בחודשים האחרונים, זוהתה פעילות של כוחות המשטר לשיקום התשתיות וייצור טילים בהיקף נרחב באתר, זאת לאחר שהותקף במהלך מבצע 'עם כלביא'.

דובר צה"ל



האתר בשהארוד אחראי לייצור חלק ניכר מהטילים שנורו לעבר מדינת ישראל והאזור. התקיפה פוגעת קשות ביכולת של משטר הטרור האיראני להמשיך ולייצר טילים באתר זה.

דובר צה"ל

דובר צה"ל מסר כי צה"ל ימשיך להרחיב את הפגיעה באתרי ייצור אמצעי הלחימה של המשטר זאת במטרה לגדוע את יכולותיו לייצור אמצעי לחימה ולסכל את ניסיונות שיקום תשתיותיו.