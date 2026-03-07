מטח כבד של חיזבאללה בגבול הצפון; פצוע מרסיסים

מבצע 'שאגת הארי' היום השמיני. חיזבאללה הגביר לאורך היום את הירי עם מטחים לאזור הצפון עד מפרץ חיפה.
הירי בקרית שמונה (שימוש לפי סעיף 27 א)
במטח האחרון - באזור השעה 21:45 נורו כעשרים רקטות לעבר אזור קרית שמונה. רוב הרקטות יורטו וחלקן נפל בשטחים פתוחים.
כוחות ההצלה מדווחים על פצוע מרסיסים.
מוקדם יותר היום נפצעו 2 לוחמי גבעתי באורח בינוני מירי טיל נ"ט למוצב בו שהו. במהלך היום מטחים נורו לעבר מפרץ חיפה - רוב הרקטות יורטו וחלקן נפל בשטחים פתוחים. רסיסין ושברי יירוט גרמו לנזקים, אבל לא לנפגעים בגוף.
