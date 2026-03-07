מטח כבד של חיזבאללה בגבול הצפון; פצוע מרסיסים

חיזבאללה הגביר משמעותית את היקפי הירי גם לאזור מפרץ חיפה אבל בעיקר לגבול הצפון. במטח האחרון נורו עשרות רקטות רובן ייורטו על ידי כיפת ברזל

מבצע 'שאגת הארי' היום השמיני. חיזבאללה הגביר לאורך היום את הירי עם מטחים לאזור הצפון עד מפרץ חיפה.

הירי בקרית שמונה (שימוש לפי סעיף 27 א)

במטח האחרון - באזור השעה 21:45 נורו כעשרים רקטות לעבר אזור קרית שמונה. רוב הרקטות יורטו וחלקן נפל בשטחים פתוחים.

כוחות ההצלה מדווחים על פצוע מרסיסים.

מוקדם יותר היום נפצעו 2 לוחמי גבעתי באורח בינוני מירי טיל נ"ט למוצב בו שהו. במהלך היום מטחים נורו לעבר מפרץ חיפה - רוב הרקטות יורטו וחלקן נפל בשטחים פתוחים. רסיסין ושברי יירוט גרמו לנזקים, אבל לא לנפגעים בגוף.

