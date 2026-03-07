טראמפ לועג לראש ממשלת בריטניה: כבר לא צריך את העזרה שלך

דווקא אחרי שראש ממשלת בריטניה הסכים לשלוח שתי נושאות מטוסים לאזור, טראמפ נזף בו: "אנחנו לא צריכים אנשים שמצטרפים למלחמות אחרי שכבר ניצחנו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נמצא במצב רוח טוב ומתחיל לסגור חשבונות עם ראשי מדינות מהגוש המערבי.

הערב התבטא טראמפ נגד ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, ולעג לו על כך שהוא רוצה לסייע במלחמה נגד איראן.

"בריטניה, שהייתה בעלת בריתנו הגדולה, אולי הגדולה מכולן, סוף סוף שוקלת ברצינות לשלוח שתי נושאות מטוסים למזרח התיכון", פרסם טראמפ.

ואז הכניס את העקיצה: "זה בסדר, ראש הממשלה סטארמר, אנחנו כבר לא צריכים אותן - אבל נזכור. אנחנו לא צריכים אנשים שמצטרפים למלחמות אחרי שכבר ניצחנו!".

נזכיר כי האירופאים סרבו להצטרף למלחמה עם איראן, וחלק מהן גם אסר על ארה"ב להשתמש בבסיסים שלהן כדי לצאת להתקפות.

טראמפ איים בניתוק היחסים עם ספרד, עד שראש הממשלה שם התקפל. צרפת החליטה לשלוח ספינות מלחמה כדי להגן על קפריסין ויוון, ובריטניה גם היא גררה רגליים וכעת קיבלה ייבוש מטראמפ עצמו.