צה"ל תקף מטוסי קרב בשדה תעופה באיספהאן

צה"ל עדכן הבוקר (ראשון) כי בגל תקיפה גדול של חיל האוויר אמש הותקפו מתחמים בשדה התעופה באיספהאן באיראן בהם אוחסנו מטוסי קרב מסוג ׳F-14’ של משטר הטרור האיראני.

בנוסף הותקפו ותקפו מערכות גילוי והגנה שאיימו על מטוסי חיל האוויר. תקיפה זו מצטרפת להשמדתם של 16 מטוסים ששימשו את יחידת 'כוח קדס' בשדה התעופה 'מהארבאד' שבטהרן שלשוםבמסגרת המאמצים להעמקת העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

מצה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני וירחיב את העליונות האווירית ברחבי איראן".