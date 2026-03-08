מבוכה לאיראן: צה"ל חשף את מיקום בחירת יורש לחמינאי

דובר צה"ל חשף היום את מיקום קיום הבחירות בו ייקבע מי ישמש כמנהיג אחרי חמינאי, ומשגר אזהרה חריפה

דובר צה"ל התייחס היום (ראשון) לניסיון האיראנים להתכנס ולבחור מי יהיה המנהיג אחרי עלי חמינאי, וחושף את מיקום האסיפה.

בהודעה נמסר: "לאחר ניטרול הרודן חמינאי, משטר הטרור של איראן מנסה לבנות את עצמו מחדש ולבחור מנהיג חדש.

‏אסיפת המומחים האיראנית, שלא התכנסה מזה עשרות שנים, תתכנס בקרוב בעיר קום. אנו רוצים לומר לכם כי ידה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחרי כל יורש וכל מי שיבקש למנות יורש".

עוד הוא שיגר אזהרה: "‏אנו מזהירים את כל מי שמתכנן להשתתף בפגישת בחירת היורשים שלא נהסס לפגוע גם בך. זוהי אזהרה!".