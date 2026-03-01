הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאי: דני רייספלד על "פנתר לבן"

דני רייספלד חוזר ל"פנתר לבן" – הסרט שנולד מזעם, תסכול ואמונה שאפשר לצעוק אמת דרך מצלמה. על הדרך מפריפריה אל המסך הגדול, על שחקנים צעירים שהפכו את הסרט לאותנטי במיוחד, ועל התחושה ההיא באולם מלא בפסטיבל דרום כשהכול התחיל

"הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאי" הוא פרויקט קולנועי של סרוגים בה נראיין בכל פעם במאי על הרגע שבו החלום הופך למעשה. מאחורי כל סרט ישראלי עומדים במאים ובמאיות שהעזו לצעוד את הצעד הראשון – וכאן הם משתפים בכנות על המסע הזה, על התשוקה, ועל המחיר שכרוך בהגשמת חלום.

הסרט הראשון שלך - על מה הוא ואיך הוא נולד?



פנתר לבן נולד מתוך זעם, הוא מבוסס על שני סרטי הגמר שעשיתי בלימודים הפנתרים הלבנים, על תנועה נאו נאצית בטבריה, מתוך כתבה שקראתי בעיתון המקומי ושורשי הזעם, סרט שגם נולד מתוך כתבה שקראתי על אלוף העולם באגרוף שגר בעפולה ועובד בתור קצב זועם ומתוסכל על החברה הישראלית, שורשי הזעם זכה בפרס על המשחק בפסטיבל ירושלים (התחרה בדרמות הטלוויזיה) והפנתרים הלבנים זכה על התסריט, אחרי סיום הלימודים, מצאתי את עצמי בודד ומתוסכל בפריפרייה, יוצר שלא מצליח לפרוץ, נשוי ואב לילד ועוד ילדה בבטן של אישתי. אני ואישתי ישבנו ומתוך התסכול נולד פנתר לבן.

כמה זמן לקח לך לכתוב את התסריט הראשון?

התסריט ניכתב בתוך פרוייקט פיתוח של הקרן החדשה לקולנוע בזמן של שנה אינטנסיבית.

יש לך את התסריט ביד, איך יצאת לדרך?

מכיוון שהקרן החדשה העניקה תקציב הפקה של350,000 ₪ אם זה יצאנו לדרך, התחברתי עם ארצה הפקות והם צירפו את ערוץ 10 ומשה אדרי וכך יצאנו לדרך.

איך היה לעבוד עם שחקנים ולראות אותם מקימים לתחייה דמויות שכתבת?

מלבד זאב רווח ז"ל, אליל נעורי, שהגעתי אליו בדרך לו דרך, הבאתי לו לידיים את התסריט והוא היה הראשון שהצטרף והביא לתסריט את עולמו וחוויות ילדותו, כעולה חדש ומתאגרף (אלוף ירושלים באגרוף) כמעט כל השאר השחקנים היו נערים מהצפון ולא שחקנים מקצועיים, בהתחלה חששתי שזה יהיה אסון אבל האותנטיות שלהם הפכה את הסרט למה שהוא ותרמה להצלחתו.

איך זה להגיע לסט ולהבין שזה הסט של הסרט שלך, אתה אחראי, אתה מנווט את כל זה? מה התחושה?

תחושת פחד איום, פיק ברכיים של כישלון ידוע מראש, המזל שלי היה דפנה פרנר ושי אינס המפיקים שהם בני אדם מעניקים, טובים, מפרגנים ובייחד צלחנו את האתגר.

איך זה היה לראות את החומרים בחדר עריכה?

כל ראפ קאט הוא אסון, כשצפיתי בראפ קאט הראשון רציתי לפרוש בתסכול, הוא היה מזעזע, אבל עם טיפה עבודה וחפירה הבנו שיש לנו משהוא טוב בידיים, הראשון שראה את הגרסה היה בן בכר והוא נתן לי להבין שיש פה משהו מעולה.

איך זה הרגיש להראות את הסרט לראשונה לקהל?

ההקרנה הראשונה הייתה בפסטיבל דרום, העולם היה מפוצץ, היה אש באוויר והתלהבות, אחת החוויות הטובות שחוויתי בחיי.

מה הביקורת או התגובה שהכי הפתיעה אותך על הסרט?

הביקורת הראשונה הייתה של אורון שמיר, אז באתר סריטה, שכל כך פירגן לסרט שהייתי בהלם, הוא הבין את כל מה שצרחתי דרך הבימוי ואחריו היה גל של תגובות מפרגנות, ועד היום הסרט הוא הנצפה ביותר בתיכונים, חטיבות ובצבא, אני מגיע לכל ההקרנות והתגובות תמיד כל כך מרימות ומרגשות אותי גם בתקופות קשות.

איזה דבר אישי או חוויה שלך ניסית להעביר דרך הסרט הזה?

את הילדות שלי כילד אשכנזי בגבעת שמואל שהייתה אז שכונת פשע קשה, את אותה החוויה שחוויתי גם בגולני, את כל הזעם והטראומות שלי העברתי וטיפלתי בהם דרך הבימוי.

איך הסרט הראשון הזה שינה אותך כבמאי?

אחרי פנתר לבן והמועמדות שלו לפרס אופיר לסרט הטוב ביותר 2013, הפכתי לבמאי מאז עשיתי עוד 3 סרטי קולנוע אבל לנצח פנתר לבן הוא הבן הבכור, מקור גאוותי ואהוב ליבי.