ראש אמ"ן לשעבר בהתבטאות הזויה על איראן

ראש אמ"ן לשעבר עמוס ידלין, טען בשידור חי בחדשות 12 כי "אין לי ספק שהם (האיראנים ה"מ) היו רוצים לפגוע רק במטרות צבאיות, אבל כשאתה מאבד שליטה עד כדי פגיעה בטורקיה, קפריסים ועוד, יש פה בהחלט בעיה".

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה לדברים אלו בחריפות ותקפה: ‏"מה תנאיי קבלה לתפקיד ראש אמ"ן?? כי אין לי מושג איך עמוס ידלין היה ראש אמ״ן. אתמול הגדיל לברבר ולסנגר על איראן! תחזיקו חזק. לדברי ידלין אין לו ספק שאיראן היתה רוצה לתקוף רק מטרות צבאיות. קולטים?

‏נס גלוי שאנחנו חיים בארץ המובטחת שלנו כשאלה שהיו בצמרת המודיעין מפגינים אפס הבנה באתוס של אוייבינו האכזריים. (הוא לא לבד ידלין..)".

ברשת רבים תקפו אותו, טענו כי איראן מעוניינת להשמיד את ישראל, לפגוע בנשים, תינוקות ועוד, וממש לא מכוונת רק למטרות צבאיות.