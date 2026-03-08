רגע נדיר בהרי אילת: שניים מהיצורים הצבעוניים בישראל בפריים אחד

נדיר ביותר ומרהיב ביופיו: צילום יוצא דופן שתועד לאחרונה בהרי אילת מצליח ללכוד באותו רגע שניים מהיצורים הצבעוניים ביותר בטבע הישראלי.

בעוד השרקרק הגמדי עסוק בציד דבורה, ברקע נראה חרדון צב הדור מתחמם בשמש. את התיעוד המרשים הצליח לצלם עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע בנחל נטפים שבשמורת הרי אילת.

צפו בתיעוד של השרקרק הגמדי עם חרדון צב הדור

מפגש פסגה של הטבע הישראלי

לצלם שרקרק גמדי במדבר - כמעט כל אחד יכול. גם לצלם חרדון צב הדור בהרי אילת אינו דבר נדיר במיוחד. אבל לתפוס את שניהם יחדיו, באותו הפריים - זה כבר סיפור אחר.

עמיר בלבן, מנהל תחום הטבע העירוני בחברה להגנת הטבע ומומחה להתנהגות של חיות בר בטבע, הצליח לתעד את הרגע הנדיר.

"זה ממש מפגש פסגה, של שניים מהיצורים הצבעוניים ביותר בטבע הישראלי", מסביר בלבן. "בימים האחרונים, תיעדתי אותם יחדיו, בנחל נטפים, שבשמורת הרי אילת".

השרקרק צד - החרדון משתזף

לדברי בלבן, השרקרק הגמדי, עוף צבעוני המתמחה בציד דבורים, ניצפה כשהוא צד דבורת דבש ננסית. מדובר במין פולש, שמתפשט בהדרגה מאזור אילת צפונה.

פעילות הציד של השרקרק תועדה כאשר ברקע נראה חרדון צב הדור - לטאה גדולה ומרשימה, בעלת צבעים עזים. החרדון, כך לפי התיעוד, נראה כשהוא מתחמם בשמש המדברית.

"בסוף החורף, עדיין קריר ופעילותם תתגבר, ככל שהטמפרטורות יעלו", אומר בלבן.

התיעוד המיוחד מנחל נטפים מציג רגע טבע נדיר שבו שני מינים בולטים וצבעוניים במיוחד מהטבע הישראלי נפגשים באותו הפריים - שילוב שלא נראה לעיתים קרובות אפילו באזור עשיר בחיות בר כמו הרי אילת.