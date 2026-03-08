תרחיש בלהות: איראן תשתמש בנשק כימי בתוך רחפנים

מרגלים בריטים משתתפים כעת במבצע חשאי בעומק שטח איראן במטרה לאתר מאגרי נשק כימי, שעלולים לשמש לתקיפות רחפנים נגד מדינות שכנות, בהן ישראל ואיחוד האמירויות. כך דווח הבוקר (ראשון) ב"מייל און סאנדיי" הבריטי.
על פי הדיווח שהובא ב'מעריב', קציני המודיעין פועלים לצד עמיתיהם מצרפת וארצות הברית כדי לאתר אתרים שסומנו על ידי ישראל כמקומות מסתור פוטנציאליים לגז עצבים.
למרות ההפצצות האינטנסיביות של ארצות הברית וישראל על אתרי צבא באיראן מאז פרוץ העימות הנוכחי, גורמי ביטחון מוסרים כי בידי ה-CIA והמוסד הישראלי ישנן ראיות לכך שאספקת הנשק הכימי הוסתרה במספר מוקדים נפרדים, שצומצמו לאחרונה לארבעה אתרים מרכזיים.
עוד ציין הגורם כי קיים חשש כבד שהמשטר בטהרן כבר עשה שימוש ברעלים כימיים נגד עמו, במהלך דיכוי המחאות בחודש ינואר האחרון בערים איספהאן, שיראז ומשהד.
מוקדם יותר היום דיווח ברק רביד, כי ישראל וארה"ב שוקלות לשלוח כוחות קרקעיים לאיראן בכדי "לטפל" באורניום המועשר.
