אחרי ימים של חיפושים: נמצא מוהל לברית של בנה של דניאלה דואק

ימים של חשש וחיפושים בדובאי: לאחר שהמוהל לא הצליח להגיע בעקבות סגירת השמיים, הצליחו דניאלה דואק ואורי שרף למצוא מוהל מסרי לנקה ולקיים את הברית לבנם

כוכבת הרשת דניאלה דואק ואיש העסקים אורי שרף חגגו אתמול (שבת) ברית לבנם בדובאי, לאחר ימים של חוסר ודאות.

דואק ילדה בדובאי, והזוג תכנן לערוך את הברית בזמן כנהוג. אלא שבעקבות המלחמה וסגירת השמיים, המוהל שהיה אמור להגיע לא הצליח להגיע והברית נאלצה להתבטל.

דניאלה דואק ואורי שרף רגע לאחר הלידה. צילום: מתוך האינסטגרם של דניאלה

ימים של המתנה וחשש

בני הזוג מצאו את עצמם ממתינים בדובאי במשך כמה ימים של חשש ולחץ, תוך ניסיונות למצוא מוהל שיוכל להגיע ולערוך את הברית, למרות המצב המורכב שנוצר בעקבות סגירת השמיים.

בסופו של דבר הצליחו להביא מוהל מסרי לנקה, שהגיע במיוחד כדי לערוך את הברית.

השם שנבחר לבן

אתמול (שבת) נערכה הברית בדובאי, ובמהלכה קראו ההורים לבנם בשם: אדריאן יוסף.