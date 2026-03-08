כתבת החינוך מעריכה: זה מה שיקבע מתי יחזרו ללימודים

כתבת החינוך יעל אודם התייחסה לשאלה שמעסיקה הורים רבים: מתי הילדים יחזרו למסגרות, ומעריכה: זה מה שיקבע את יום החזרה

יעל אודם, כתבת החינוך של חדשות 12, התייחסה היום (ראשון) ברדיו 103fm לשאלה שמעסיקה הורים רבים: מתי הילדים יחזרו למסגרות.

בדבריה היא אמרה: "זה באמת יהיה לפי קצב האש, תארו לעצמכם מה קורה בצפון, אפשר לעשות את זה דיפרנציאלי. גם ראשי הרשויות לא מוכנים לקחת אחריות, מספיק שמורה יעשה את הדרך מעיר אחת לעיר אחרת ויקרה משהו, ואז כולם יתחרטו על זה".

נזכיר כי אמש משרד החינוך הודיע כי בהתאם למדיניות ההתגוננות שפורסמה היום על ידי פיקוד העורף ולנוכח המגבלות החלות על פעילות מערכת החינוך - הלמידה בכלל מוסדות החינוך תמשיך להתקיים במתכונת של למידה מרחוק עד יום שני (9.3) כולל.

פיקוד העורף צפוי לקיים הערכת מצב נוספת ביום שני בערב. בהתאם להנחיות שיינתנו לאחריה יעדכן משרד החינוך את הציבור בדבר המשך מתווה הלמידה.

בנוסף הודיע משרד החינוך כי ביום שישי הקרוב (13.3) לא יתקיימו לימודים בכלל מוסדות החינוך, לא במתכונת פיזית ולא בלמידה מרחוק, וזאת כדי לרכז את מאמצי הלמידה במהלך השבוע.



