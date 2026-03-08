בן כספית מודה: "נתניהו השתנה, מגיע לו קרדיט"

העיתונאי בן כספית מתייחס לנאומו אמש של ראש הממשלה נתניהו, ומשבח אותו: "אני שמח שהשתנית, שינית את פני המזרח התיכון"

העיתונאי בן כספית התייחס היום (ראשון) לנאומו אמש של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושמח לשמוע שנתניהו הזכיר את המילה טבח למרות הדיווחים הקודמים לפיהם הממשלה תימנע מכך.

בטורו ב'מעריב' כתב: "יחד קמנו מהטבח הנורא של שבעה באוקטובר", אמר בנימין נתניהו. טוב לדעת שבניגוד למה שניסה נציג משרדו להכתיב למנסחי החוק להנצחת הטבח, לפחות לדעתו של נתניהו זה אכן היה טבח. נראה, אולי בהמשך הוא אפילו יכיר באחריותו הכוללת, העליונה והטבעית לטבח הזה.

אבל הוא אמר אתמול דברים מדהימים אפילו יותר. אני מצטט, מילה במילה. "במלחמה מנצחים עם יוזמה ותחבולה...", אמר בפתח דבריו, ואחר כך הוסיף: "כפי שהבטחתי לכם, יומיים לאחר שבעה באוקטובר, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. אבל לא שינינו רק את המזרח התיכון. בראש ובראשונה, שינינו את עצמנו. כי אחרי האסון הגדול של שבעה באוקטובר, החלטתי להוביל שינוי קוטבי".

בן התייחס לדבריו של נתניהו על כך שהוא שינה את עצמו. "בראש ובראשונה, שינינו את עצמנו", הוא מעיד, ומדבר בלשון רבים, כדי לפזר את האחריות שלו בין כולנו. אלא שהאמת היא שהמדיניות הזו של "הכלה" ושל "ספיגה" ושל בריחה מכל עימות ושל הרכנת ראש והבלגה על כל דבר, כולל אוהלים עמוסי מחבלים בצד הישראלי של הגבול, פיגוע של חיזבאללה בצומת מגידו ו-15 שנות רקטות וטרור מעזה - זו המדיניות שלו".

כאן פנה בן כספית לנתניהו: "אדוני ראש הממשלה - זו הייתה המדיניות שלך. אז אני שמח שהשתנית, נתניהו. אני עצוב שזה קרה לך מאוחר מדי. לקח לך זמן. לא היה פשוט לשכנע אותך להיכנס לתמרון בעזה, אבל בסוף נכנסת. מאז, משחק לנו קלף מצוין.

אכן, שינית, שינינו, את פני המזרח התיכון. מגיע לך קרדיט רב על זה, בעיקר על הפרקים של העונה החדשה של טהרן. אף אחד לא מנסה לשלול ממך את הקרדיט הזה. הבעיה היא שאתה לא מוכן לקבל על עצמך גם את המחצית הראשונה שלו, שהיא אות קלון שלא יימחה ממצחך לעולם".