דיווח דרמטי: ישראל וארה"ב מתכננות לפלוש קרקעית לאיראן

ארה"ב וישראל דנות באפשרות לשלוח כוחות מיוחדים לאיראן בכדי להשתלט על מאגר האורניום המועשר, כך דווח ברק רביד באתר Axios.

על פי הדיווח, גורמים אמריקאים וישראלים רואים במלאי של כ-450 קילוגרם אורניום המועשר לרמה של 60% איום משמעותי, שכן ניתן להעשירו לרמה של 90% - הדרושה לנשק גרעיני - בתוך שבועות ספורים.

מבצע להשתלטות על החומר הגרעיני צפוי להיות מורכב במיוחד, שכן מדובר במתקנים תת-קרקעיים מבוצרים היטב בעומק איראן.

לפי המקורות, פעולה כזו תחייב ככל הנראה נוכחות של כוחות אמריקאים או ישראלים על אדמת איראן במהלך המלחמה.

גורם אמריקאי ציין כי הממשל דן בשתי אפשרויות מרכזיות: הוצאת החומר הגרעיני מאיראן לחלוטין או הבאת מומחים גרעיניים שידללו אותו במקום.

לפי הדיווח, משימה כזו עשויה לכלול שילוב בין כוחות מיוחדים לבין מדענים גרעיניים, ייתכן אף בשיתוף מומחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית(IAEA).

