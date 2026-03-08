אחרי הפוסט הויראלי, אברי גלעד מבהיר: "לא אצביע לו בחיים"

איש התקשורת אברי גלעד התייחס הבוקר לפוסט שלו שעורר סערה, הסביר שהוא לא מתנצל ומבטיח: לא אצביע לו בחיים

איש התקשורת אברי גלעד עורר סערה ברשת בימים האחרונים, לאחר שפרסם פוסט תמיכה והערכה יוצא דופן לפעילותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך מבצע "שאגת הארי". בראיון שהעניק הבוקר לרדיו 103fm, הסביר גלעד למה התכוון בכתביו והשיב לשאלה המסקרנת: האם הוא בדרך להצביע לליכוד בבחירות הקרובות?

"אני רואה את המעמד הבין-לאומי שיש לנתניהו בשכונה שלנו, ואני מבין שלמרות הסלידה שלי מראש הממשלה, הוא איש משפיע, חזק ומוביל את ישראל למקומות שאני לא בטוח שאף אחד בישראל יוכל היה לעשות", אמר גלעד בראיון. לדבריו, היכולת של נתניהו לנווט את המערכה המורכבת מול איראן ומדינות האזור היא ייחודית בנוף הפוליטי הישראלי: "יש בנתניהו צדדים שהם גדולים מהחיים, אין אף אחד בסביבה שמתקרב אליו".

"רמות השחיתות – את זה אני לא יכול לקבל"

למרות השבחים על התפקוד המדיני והביטחוני, גלעד ממהר לצנן את ההתלהבות של תומכי הליכוד ומבהיר כי תמיכה במהלכיו של נתניהו אינה מתרגמת בהכרח לקול בקלפי.

"אני לא אצביע מחל בחיים כל עוד מחל נראית כך", הצהיר איש התקשורת בנחרצות. "למרות שמבחינה מדינית הליכוד נמצא על המשבצת שלי בדיוק, רמות השחיתות במפלגה הזו – את זה אני לא יכול לקבל".