לוסי אהריש וצחי הלוי בתביעת ענק בשווי מיליונים

העיתונאית לוסי אהריש והשחקן צחי הלוי הגישו הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, תביעת נזיקין בסך 4.37 מיליון שקלים נגד פעיל הימין רמי בן יהודה, בטענה למסע הסתה, לשון הרע ופגיעה חמורה בפרטיותם.

על פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות משרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר, הנתבע ניהל נגד בני הזוג “מסע גזעני ואלים של הסתה והפחדה”, שכלל פרסומים ברשתות החברתיות, איומים והטרדות פיזיות מחוץ לביתם.

לטענת התובעים, בן יהודה פרסם לאורך חודש פברואר שורה של פוסטים ברשתות החברתיות X (לשעבר טוויטר) וטיקטוק, שבהם כינה את אהריש בכינויים קשים והציג אותה, לטענתם, באופן מסית ושקרי.

עוד נטען כי בפרסומים מסוימים הוצגו תמונות וסרטונים ערוכים של אהריש שנועדו, לדבריהם, להשפיל אותה ולהציג אותה כאויבת המדינה.

בתביעה נטען כי הפרסומים נחשפו לאלפי עוקבים והפיצו מסרים פוגעניים כלפי בני הזוג, בין היתר על רקע מוצאה של אהריש ונישואיה להלוי.

מעבר לפרסומים ברשת, בני הזוג טוענים כי בן יהודה הגיע מספר פעמים עם קבוצת תומכים סמוך לביתם, בשעות הערב והלילה, כשהוא מצויד ברמקול וקורא לעברם קריאות פוגעניות.

לטענתם, באחת הפעמים הגיעו הפעילים עד פתח הבניין שבו הם מתגוררים, צעקו במגפון והקימו רעש רב - בזמן שבנם הקטין היה בבית. המשטרה, כך נטען, הוזעקה למקום ועיכבה את בן יהודה לחקירה, ובהמשך אף הוצא נגדו צו הרחקה מביתם למשך 14 ימים.

בכתב התביעה נטען עוד כי בעקבות האירועים והחשש לביטחון המשפחה, נאלצה אהריש לבטל נסיעת עבודה והרצאה מתוכננת בארצות הברית. התובעים טוענים כי נגרם להם נזק כלכלי ונפשי משמעותי.

סכום התביעה

בני הזוג דורשים מבית המשפט לחייב את בן יהודה לשלם להם פיצוי כולל של 4.37 מיליון שקל, הכולל בין היתר: פיצוי בגין לשון הרע על פרסומים ברשתות החברתיות, פיצוי על פגיעה בפרטיות, פיצוי בגין נזק לא ממוני והטרדות ופיצוי כספי על אובדן הכנסה.

בנוסף הם מבקשים מבית המשפט להורות על מחיקת הפרסומים מהרשתות החברתיות.







