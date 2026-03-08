דיווח בנורבגיה: פיצוץ בשגרירות ארה"ב באוסלו

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת על פיצוץ שאירע הבוקר (ראשון) בשגרירות ארה"ב באוסלו.

על פי הדיווחים בשעות הבוקר המוקדמות נשמע לפתע פיצוץ במבנה השגרירות ועשן החל לעלות לאוויר. על פי המשטרה נרשם נזק קל בלבד ללא נפגעים.

על פי תלמיד בן 18 שעבר במקום הוא סיפר על עשן שהחל לעלות ברחוב לאחר הפיצוץ. משטרת אוסלו החלה בחקירת האירוע ובסיוע של כלבים, רחפנים ומסוק במטרה למצוא חשודים. עוד נמסר כי לא נמצאו מטעני חבלה נוספים במקום.

שרת המשפטים של נורווגיה מסרה לכלי התקשורת המקומיים כי הם לוקחים את האירוע ברצינות. מטעם מחלקת המדינה בארה"ב טרם נמסרה התייחסות לאירוע.



