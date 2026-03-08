שר החינוך נשאל מתי חוזרים ללימודים; כך הוא השיב

שר החינוך יואב קיש התייחס למתווה הלמידה של הימים הקרובים, ונשאל מתי התלמידים יוכלו לחזור לבתי הספר. כך הוא השיב

שר החינוך יואב קיש התייחס הבוקר לאפשרות של פתיחת מערכת החינוך ללמידה פרונטלית נוכח מבצע "שאגת הארי", וענה לשאלה שנשאלת בכל בית בישראל.

בראיון לכאן רשת ב', אמר קיש: "זה עוד לא השלב לפתוח למידה פיזית, זה יכול לקחת גם לא מעט זמן".

קיש ציין כי "אני לא נכנס לשיקולי פיקוד העורף. גם נתניהו וגם טראמפ אומרים שזה אירוע של שבועות, מקווה שחיל האוויר והצבא יפגעו באיום ונוכל לפתוח לפני. אני לא הולך להתפשר על הביטחון והבטיחות של הילדים".

עם זאת, קיש ציין מתווה פרונטלי שמשרד החינוך הציע לרשויות מוניציפליות ש"ירגישו שהם מחוץ לאיום בצורה משמעותית, שיגישו בקשות חריגה ובהתאם להסכמות בינינו לבין פיקוד העורף נאשר להם חזרה פיזית בכפוף לצמידות למקום מוגן".