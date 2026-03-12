בעקבות המלחמה: רשות המיסים בהקלה משמעותית

בעקבות השלכות מבצע "שאגת הארי": מנהל רשות המסים הודיע על הארכה משמעותית של חודשיים נוספים להגשת תביעות ב"מסלול האדום". מי זכאי לפיצוי מלא ומהו התאריך האחרון והסופי בהחלט? כל הפרטים

בשורות טובות לבעלי העסקים ביישובי הספר ובקו העימות: מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', הודיע היום (ה') על הארכה נוספת של המועד להגשת תביעות פיצויים במסגרת ה"מסלול האדום" בגין נזקי המלחמה. על פי ההחלטה החדשה, המועד האחרון להגשת התביעות נדחה בודשיים נוספים – עד ל-30 ביוני 2026.

ההחלטה להעניק את הארכה הגיעה על רקע מבצע "שאגת הארי" והשפעותיו הישירות על הפעילות העסקית ועל עבודת המייצגים (רואי חשבון ויועצי מס) מול הרשויות. ברשות המסים הבינו כי המציאות הביטחונית המורכבת מקשה על הגשת הנתונים בזמן, והחליטו לאפשר פרק זמן נוסף להתארגנות.

מהו המסלול האדום?

המסלול האדום מיועד לעסקים הממוקמים ביישובי ספר שנפגעו מהמצב הביטחוני. בניגוד למסלולים אחרים, מסלול זה מאפשר לקבל פיצוי מלא על הנזק הכלכלי הממשי שנגרם לעסק. על פי לשון החוק המקורי, יש להגיש את התביעה בתוך שלושה חודשים ממועד קרות הנזק, אולם המלחמה הממושכת אילצה את המערכת לבצע התאמות.

כזכור, לאחר החלטות הממשלה על סיום פינוי היישובים וביטול שטחי הסגור, נקבע בתחילה כי המועד האחרון יהיה אוקטובר 2025. מאז ניתנו מספר הארכות, וכעת נקבע התאריך החדש – והסופי לפי שעה – לסוף חודש יוני הקרוב.

אל תחכו לרגע האחרון

ברשות המסים ובארגוני העצמאיים קוראים לבעלי העסקים שנפגעו לא להמתין לדקה ה-90. זו ההזדמנות לוודא מול רואי החשבון והמייצגים כי כלל הטפסים הוגשו והתביעה נמצאת בטיפול, כדי להבטיח את קבלת הפיצוי המלא המגיע לכם על פי חוק.

המועד החדש להגשת התביעות: 30 ביוני 2026.