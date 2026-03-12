אחרי הוראת הפינוי: צה"ל החל בגל תקיפות בביירות

שעה אחרי התראת הפינוי לתושבים, צה"ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות טרור של חיזבאללה ברחבי ביירות

המלחמה בלבנון: כוחות צה"ל החלו כעת (חמישי) בגל תקיפות לעבר תשתיות טרור של חיזבאללה ברחבי ביירות.

במקביל, חיל האוויר תקף את המשגר בדרום לבנון שממנו בוצעו השיגורים האחרונים לעבר הגליל המערבי - דקות ספורות אחרי הירי.

דובר צה"ל

גל התקיפות הנוכחי החל כשעה אחרי שדובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הוראת פינוי לדיירי בניין בשכונת אלבאשורה ברובע הדאחייה. "לכל מי שנמצא במבנה המסומן באדום במפה המצורפת ובמבנים הסמוכים לו: אתם נמצאים בסמוך למתקן השייך לארגון הטרור חיזבאללה, שנגדו יפעל צה"ל" נאמר.

הוראת הפינויצילום: דובר צה הוראת הפינויצילום: דובר צה

אדרעי הבהיר כי "למען בטיחותכם ובטיחות בני משפחותיכם, עליכם לפנות את המבנה המסומן ואת המבנים הסמוכים לו באופן מיידי ולהתרחק מהם למרחק של לא פחות מ-300 מטרים".